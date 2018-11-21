خالد نصير 3 وزراء يشاركون فى بعثة طرق الأبواب فى بريطانيا

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس خالد نصير،رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن هناك مساعى لعقد اتفاقيات ثنائية بين مصر وبريطانيا ،سواء اتفاقيات استثمارية أو تجارية ولا سيما أن الاقتصاد البريطانى بعد الخروج من الاتحاد الاوروبى بحاجة لعقد المزيد من الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقدته لذى عقدته شركة POD بحضور حلمى غازى الرئيس التنفيذى لبنك اتش اس بى سى، والكسندر فرومان رئيس فودافون، وجمال صلاح POD ،ونهى سعد رئيس الاعلام والاتصالات الخارجية بفودافون مصر ،وأيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية بفودافون ونادية لملوم المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية.

وأضاف نصير أن الفرصة مهيئة للجانبين لدعم العلاقات الاقتصادية، خاصة أن الجانب البريطانى يدرك أن مصر بوابته لافريقيا،لافتا أنه تم توقيع 3 اتفاقيات استثمارية كبيرة بين الشركات المصرية والبريطانية خلال بعثة العام الماضى.

وأشار إلى أن السياحة البريطانية عادت مجددا لمصر وقاربت على الوصول لمعدلاتها الطبيعية ، لافتا إلى أن هناك مساعى لعودتها لشرم الشيخ،لافتا أن عددا من الوزراء سيشاركون فى البعثة وهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد معيط وزير المالية، وهالة زايد وزيرة الصحة ، ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار ،ومحمد فريد رئيس البورصة ،بجانب ممثلين عن عدد من الوزارات.