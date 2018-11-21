حلول عاجلة لمطالب 5 قرى وصرف 15 ألف جنيه مساعدات لـ30 أسرة فقيرة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

استجاب المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف لمطالب عدد من المواطنين فى 5 قرى بمراكز الفشن وإهناسيا وبنى سويف، حيث أمر بسرعة حل بعضها فى إطار القانون والمتاح من إمكانات، مع معاينة ودراسة البعض الآخر، التى تتطلب وضع تصور فنى ومالى وإدارى لتنفيذ الحلول والبدائل المقترحة لها، وذلك من خلال فريق عمل متخصص ومتكامل لسرعة ايجاد الحلول ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين فى المدن والقرى والعزب والنجوع.

وشدد المحافظ على ضرورة التلاحم بالمواطنين والتعرف عن قرب على مشاكلهم وما يعانون منه فى كل القطاعات، مشددا على أن رضا المواطن وتلبية متطلباته والبحث عن حلول لمشكلاته بكل الأدوات المتاحة، ذلك كله المعيار الأساسى للنجاح، مطالبا بأهمية العمل كفريق واحد ومتكامل من أجل المصلحة العامة وتحقيق مطالب المواطن الذى يطمح فى كثير من الجهد والعمل باخلاص.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم اللقاء الأسبوعى بالمواطنين، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمسئولين المختصين لسرعة ايجاد الحلول والاتفاق على تنفيذها وفق برنامج زمنى محدد، حيث استعرض الأستاذ محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين كشف الطلبات التى أمر المحافظ بدراستها قبل موعد اللقاء بوقت كاف ليكون اللقاء مثمر وناجز، مع إمكانية استقبال عدد أكبر من مطالب وشكاوى المواطنين، وتضمن كشف المطالب التماس بعض أهالى قرية الحلابية ( مركز بنى سويف) لتطهير ترعة رى سرور بالقرية من الرمال وبعض المخلفات، حيث أمر المحافظ رئيس الوحدة المحلية ورئيس شركة المياه ووكيل وزارة الرى بسرعة المعاينة واتخاذ اللازم مع ارسال تقرير مصور بما تم تنفيذه من أعمال.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف وشركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بتنفيذ الحلول الفنية اللازمة لشكوى بعض أهالى القرية من وجود مياه جوفية ببعض الشوارع تؤثر على منازلهم، حيث تم الاتفاق على دراسة امكانية عمل بيارة لتخفيض منسوب المياه، وذلك بجانب تكليفه لرئيس مدينة إهناسيا ومدير الرى بسرعة اتخاذ اللازم لإزالة أية مخالفات بناء أو رفع القمامة من فرع ترعة المشارقة رقم (5) والتى تؤثر على مياه الرى بقرية الشوبك.

وأبدى محافظ بنى سويف إعجابه بمجموعة من الشباب من قرية أقفهص بالفشن، الذين حضروا يلتمسون بعض المطالب العامة لقريتهم، مؤكدا على أنهم مثالا للشباب الحريص على مجتمعه، ومطالبا بأن يكون لهم دور تنموى فى قريتهم وحشد كافة الجهود المجتمعية والشعبية للنهوض بها فى شتى المجالات.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بالقرية "التى تنفذ مشروعات تنموية بالقرية " لتجهيز مستشفى "قروى اقفهص" وتحويلها لمركز متميز للنساء والأطفال لتقديم خدمات طبية وعلاجية أكثر لأهالى القرية، وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ اللازم لتشغيل سجل مدنى بالقرية تم إنشاؤه بالمساهمة المجتمعية، وذلك لتسهيل الخدمات على المواطنين.

كما طالب المحافظ رئيس شركة المياه بسرعة اعداد مقايسة تقديرية لقيمة أعمال استكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية، وذلك لإمكانية الحصول على اعتماد اضافى بقيمة الأعمال، حتى يتسنى الانتهاء من المشروع وتوصيل الخدمة لأهالى القرية، حيث أعرب الشباب عن تقديرهم للمحافظ الذى استمع لكل مطالبهم وأمر بحلها فى حدود الإمكانات المتاحة.

وأمر المحافظ المختصين بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتهيئة قطعة أرض على مصرف راشين المردوم والمستغنى عنه، وذلك لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها تخدم القرية، حيث طالب بإعداد خطاب لوزارة الرى لتسليم باقى المساحة للمحافظة لتنفيذ ذلك، ومشددا بمنع أية تعديات ممكنة على قطعة الأرض المخصصة لإقامة المدرسة.