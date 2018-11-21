تعرف على خطة هيئة الطرق لمواجهة السيول واستعداداتها فى 8 معلومات

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة هيئة الطرق والكبارى لمواجهة موسم الشتاء والسيول والأمطار المحتمل سقوطها وخطواتها للتعامل مع السيول التى تتراكم على الطرق التابعة لها.

1ـ الخطة تعتمد على توزيع 14 مجموعة عمل على مستوى الجمهورية للتعامل مع أى سيول محتملة.

2ـ تشمل الاستعانة بمعدات الصيانة التابعة للهيئة من أقرب مكان لموقع السيول.

3ـ تشمل الاستعانة بمعدات شركات المقاولات المتعاونة مع الهيئة سواء العامة أو الخاصة فى حالة الاحتياج.

4ـ الهيئة شكلت إدارة أزمات مركزية للتنسيق مع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية خلال سقوط سيول.

5ـ الخطة تتضمن التنسيق مع إدارات المرور والمحليات.

6ـ غلق أى طريق يكون بقرار مشترك بين الهيئة وإدارة المرور والمحافظة وفق حجم السيول على الطريق.

7ـ الخطة تستهدف سرعة التعامل مع أى سيول من أجل فتح الطريق وكسح المياه المتراكمة بشكل سريع.

8ـ الهيئة أكدت جاهزيتها لمواجهة أى سيول تتعرض لها طرقها.