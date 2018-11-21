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تعرف على توقعات حالة الطقس والأمطار حتى الأحد المقبل × 15 معلومة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:14 م
تعرف على توقعات حالة الطقس والأمطار حتى الأحد المقبل × 15 معلومة طقس سيئ - أرشيفية
كتب محمود راغب
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بعد تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من موجة من الطقس السئ متوقع أن تضرب البلاد بداية من غد الخميس وحتى الأحد المقبل ، ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة على مدار الـ96 ساعة القادمة كما يلى.
 
1-  تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدا يوم غدا الخميس وتستمر للأحد المقبل.
 
2-  تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد.
 
3- تمتد الأمطار لشمال سيناء وقد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين غدا.
 
4- الموجة تبلغ ذروتها يومى الجمعة والسبت وتسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء.
 
5- يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام.
 
6-  يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا.
 
7- تنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيره للرمال والاتربه علي شمال الصعيد.
 
8-  نشاط الرياح يؤدى لاضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
 
 
9- من المنتظر أن تخف حدة هذه الامطار يوم الأحد المقبل.
 
10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء  من 20 إلى 22 درجة مئوية .
 
11 - درجات الحرارة المتوقعة بالسواحـــل الشمالية الغريبة من 20 إلى 22 درحة مئوية.
 
12- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 22 إلى 23 درجة مئوية
 
13- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظـات شمال الصعيد من  23 إلى 24 درجة مئوية.
 
14 - درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24 درجة مئوية.
 
15 - درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب سيناء  من 26 إلى 25 درجة  مئوية.
 
 
 
 
 

 


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