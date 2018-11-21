تعرف على توقعات حالة الطقس والأمطار حتى الأحد المقبل × 15 معلومة

بعد تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من موجة من الطقس السئ متوقع أن تضرب البلاد بداية من غد الخميس وحتى الأحد المقبل ، ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة على مدار الـ96 ساعة القادمة كما يلى.

1- تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدا يوم غدا الخميس وتستمر للأحد المقبل.

2- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد.

3- تمتد الأمطار لشمال سيناء وقد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين غدا.

4- الموجة تبلغ ذروتها يومى الجمعة والسبت وتسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

5- يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام.

6- يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا.

7- تنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيره للرمال والاتربه علي شمال الصعيد.

8- نشاط الرياح يؤدى لاضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

9- من المنتظر أن تخف حدة هذه الامطار يوم الأحد المقبل.

10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 22 درجة مئوية .

11 - درجات الحرارة المتوقعة بالسواحـــل الشمالية الغريبة من 20 إلى 22 درحة مئوية.

12- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 22 إلى 23 درجة مئوية

13- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظـات شمال الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية.

14 - درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24 درجة مئوية.

15 - درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب سيناء من 26 إلى 25 درجة مئوية.