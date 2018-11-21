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الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:48 ص
خالد صلاح
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تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى بمحافظة الحديدة اليمنية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:42 ص
تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى بمحافظة الحديدة اليمنية صواريخ
(أ ش أ)
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أعلن التحالف العربى تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى فى محافظة الحديدة غربى اليمن.

وقال مصدر ميدانى إن غارتين جويتين لمقاتلات التحالف العربى باغتتا منصة صواريخ باليستية كانت مليشيا الحوثى تخزنها فى مزرعة قرب بلدة دير أبكر بمديرية القناوص .

وقالت وسائل إعلام يمنية،طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة،إن الغارات تمكنت من تدمير المنصة إلى جانب مخزن ذخائر مما تسبب فى حدوث انفجارات وتصاعد لأعمدة اللهب.

واتهم وزير الإعلام اليمنى ، معمر الإرياني، أمس ميليشيا الحوثى بخرق الهدنة فى الحديدة ، على خلفية الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطنى والانقلابيين بشكل متقطع بين الحين والآخر على خطوط التماس فى حى سبعة يوليو ووسط شارع صنعاء وفى مدينة الصالح شمال شرقى الحديدة، بعد محاولة الحوثيين التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز الجيش.

وكان مشروع قرار قدمته بريطانيا حول اليمن إلى مجلس الأمن قد طالب بهدنة فورية فى مدينة الحديدة لمدة أسبوعين، تهدف لإزالة كافة الحواجز وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأعلنت ميليشيات الحوثى فى بيان أنها أوقفت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد قوات الشرعية والتحالف، بناء على طلب المبعوث الأممي، مارتن جريفيس، إلا أنها خالفته.

 


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