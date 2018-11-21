video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 268 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بمركز بركة السبع بالمنوفية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:42 م
تحرير 268 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بمركز بركة السبع بالمنوفية حمله امنية-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن المنوفية اليوم، الأربعاء، حملة مكبرة متنوعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع شملت ( المرافق – المرور التموين – المباحث الجنائية تنفيذ الأحكام ) تحت إشراف اللواء سمير أبوزامل مساعد الوزير مدير الأمن.

 

ووجه مدير أمن بالعمل على إزالة الاشغالات وسيولة الحركة المرورية وحسن معاملة المواطنين وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 268 مخالفة متنوعة مابين إشغال طريق، إزالة فورية، حالات ضبط.

 

وفى مجال الحماية المدنية تم تحرير 13 مخالفة عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعى، 31 قضية تموينية متنوعة.

 

كما تم ضبط 4 قضايا مابين مخدرات، سلاح أبيض وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 42 حكم جناية، جزئى، مستأنف، غرامات مخالفات.




 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1533مخالفة مرورية وفحص 42 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

امن المنوفيه




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة