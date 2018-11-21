تحرير 268 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بمركز بركة السبع بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية اليوم، الأربعاء، حملة مكبرة متنوعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع شملت ( المرافق – المرور التموين – المباحث الجنائية تنفيذ الأحكام ) تحت إشراف اللواء سمير أبوزامل مساعد الوزير مدير الأمن.

ووجه مدير أمن بالعمل على إزالة الاشغالات وسيولة الحركة المرورية وحسن معاملة المواطنين وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 268 مخالفة متنوعة مابين إشغال طريق، إزالة فورية، حالات ضبط.

وفى مجال الحماية المدنية تم تحرير 13 مخالفة عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعى، 31 قضية تموينية متنوعة.

كما تم ضبط 4 قضايا مابين مخدرات، سلاح أبيض وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 42 حكم جناية، جزئى، مستأنف، غرامات مخالفات.







