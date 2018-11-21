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تحرير 1694 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:05 م
تحرير 1694 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1694 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 494 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و88 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و66 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و134 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و59 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 42 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 36 رخصة لمخالفة البيئة و109 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وسحب 51 رخصة لمخالفة خط السير و36 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و31 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 52 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 41 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 56 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و41 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و63 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و80 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 65 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و40 مخالفة مواقف عشوائية و37 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 53 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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