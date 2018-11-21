تحرير 1533مخالفة مرورية وفحص 42 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 955 مخالفة مرورية متنوعة.

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية حملة مكبرة، والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 4 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 3 قرارات تعدى على منافع الرى،6 قرارت تعدى على منافع نهر النيل ،3 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 4212 متر تقريبا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 4 قرارات وحدة محلية و3 أحكام قضائية.

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهيرالصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 42 شخص وتبين وجود 3 عاطلين هاربين من 3 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 20 شقة مفروشة 33 شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتى 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.