video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 1533مخالفة مرورية وفحص 42 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:21 م
تحرير 1533مخالفة مرورية وفحص 42 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 955 مخالفة مرورية متنوعة.
 
وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية حملة مكبرة، والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 4 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 3 قرارات تعدى على منافع الرى،6 قرارت تعدى على منافع نهر النيل ،3 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 4212 متر تقريبا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 4 قرارات وحدة محلية و3 أحكام قضائية.  
 
كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهيرالصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن  فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 42 شخص وتبين وجود 3 عاطلين هاربين من 3 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 20 شقة مفروشة 33 شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتى 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع إمام مسجد ونفوق 18 رأس ماشية فى حريق هائل بالمنوفية

أخبار مصر

المنوفية

حملة امنية

مخالفات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة