بلدية القدس الاسرائيلية تهدم 16 متجرا فى مخيم شعفاط بمساندة الشرطة

أ ف ب

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية صباح الاربعاء مخيم شعفاط فى مدينة القدس الشرقية المحتلة تنفيذاً لأمر من بلدية القدس الاسرائيلية بهدم 16 متجراً فلسطينيا على الشارع الرئيسى للمخيم بحجة البناء غير المرخص، بحسب مصور فرانس برس.

وهدمت المتاجر الستة عشر فى المخيم بعد أن علقت البلدية عليها إخطارات بأوامر على المحلات بدعوى أن البناء غير مرخص.

وأبلغ أصحاب المتاجر أن عملية الهدم ستجرى خلال 12 ساعة من تسلم الإخطار وطلب منهم تفريغها من البضائع والا سيقوم عمال من البلدية بالتفريغ ويجبر أصحاب المحلات بدفع التكاليف، بحسب نص أحد الاخطارات التى اطلعت عليها فرانس برس