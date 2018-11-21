بعثة مصر بجنيف تحصد جائزة الجناح الأفضل تنظيما بالسوق الخيرية للأمم المتحدة

جنيف (أ ش أ)

حصلت البعثة الدائمة لمصر فى جنيف على جائزة الجناح الأفضل تنظيمًا فى السوق الخيرية السنوية التى تنظمها رابطة سيدات الأمم المتحدة والتى تقوم فيها بعثات الدول المختلفة بعرض منتجاتها وأكلاتها الوطنية فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتخصص العائدات لصالح تمويل مشروعات خيرية للأطفال.

وألقت مهيتاب مرزوق حرم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير علاء يوسف، كلمة عند استلامها الجائزة أكدت فيها حرص سيدات البعثة على خروج الجناح بالشكل الذى يليق بمكانة مصر، وتوجيه عائد المبيعات إلى أحد المشروعات الخيرية المخصصة للأطفال فى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح المصرى لاقى إقبالا كبيرا من جانب الزائرين الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات من المأكولات والمنتجات المصرية.