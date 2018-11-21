بدء فعاليات "الأسبوع الاقتصادى الأورومتوسطى" بمشاركة 60 شركة مصرية

كتب- إسلام سعيد

بدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الأسبوع الاقتصادى الأورومتوسطى الثانى عشر ببرشلونا، وذلك بحضور أكثر من 1500 رئيس غرفة وشركة من دول البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، والذى شهد الافتتاح مع مسجلى فالس رئيس غرفة برشلونا، على أهمية التعاون الأورومتوسطى فى التجارة والصناعة المشتركة والخدمات ودعم التكامل الصناعى لدخول أسواق التجارة الحرة، مثل ما تمنحه مصر فى أفريقيا والدول العربية والميركوسور بخلاف الاتحاد الأوروبى.

وشدد الوكيل، على أهمية التعاون الثلاثى خاصة فى البنية التحتية بأفريقيا وإعادة أعمار ليبيا والعراق وسوري، مشيداً، بالمشاريع المطروحة فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط والتى طرحها السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد.

فيما أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، أن الأسبوع الاقتصادى الأورومتوسطى، هو أهم الأحداث الاقتصادية فى المنطقة لتنمية الشراكات وجذب الاستثمارات، حيث يتضمن 18 مؤتمرا قطاعيا متخصصا فى مجالات الصناعة والتجارة والخدمات، بخلاف جمعيات عمومية لخمس مؤسسات إقليمية وتسع لجان قطاعية لتنظيم نتاج الأسبوع.

وأضاف، أن مصر تشارك بوفد يتجاوز 60 شركة، كما يتم عرض فرص الاستثمار فى الصناعة ومحور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجيستيات.