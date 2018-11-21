بدء حملة 100 مليون صحة بمشاركة جامعة سوهاج أول ديسمبر

اجتمع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بالمجلس التنفيذي للمحافظة بحضور ومشاركة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة لمناقشة الاستعدادات لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس C والأمراض غير السارية والتي ستبدء في 1 ديسمبر 2018، وتستمر حتى 28 فبراير 2019، وذلك بمشاركة الجامعة وجميع الجهات بالمحافظة من وحدات محلية، نقابات وهيئات حكومية .

وأوضح محافظ سوهاج بأن الحملة تستهدف جميع المواطنين فوق سن ال18 عام.

وأعرب عزيز عن استعداد وحماس الجامعة للمشاركة في هذه الحملة، وأكد على أن الجهات المشاركة بالمحافظة مسئولة عن الدعاية للحملة وحشد المواطنين للمشاركة، وأضاف أن نجاح الحملة مرتبط بخطة العلاج المعلنة وجعلها حافز للمستهدفين.

وأشار الدكتور هاني جميعة مدير مديرية الصحة بالمحافظة إلى أن المشروع ليس مجرد حملة بل هو حلم يتحقق، والتي ستتم في 11 إدارة صحية، مستشفيات وزارة الصحة، وحدات الرعاية الأساسية، سيارات العيادات المتنقلة والجامعة، مؤكدا علي أن الحملة هي أكبر مسح طبي في العالم للكشف عن فيرس C والأمراض غير السارية مثل الضغط، السكري وأمراض السمنة التي هي باب للعديد من الأمراض التي تشكل خطورة على صحة المواطنين.

وستقوم فرق مكونة من 3 أفراد طبيب، فني تمريض، ومدخل بيانات بعمل الاختبارات الأولية للكشف عن احتمال الإصابة بالفيرس أو السكري، موضحاً ان الأدوات المستخدمة في التحاليل آمنة بنسبة 100%، وسيتم إدخال بيانات المواطنين عن طريق الرقم القومي وسيتم إعطائهم كارت تدون فيه إصابته من عدمها، وفي حالة الإصابة يحصل على العلاج مجانا، وإن ثبت إصابة المواطن بأحد الأمراض السارية مثل الضغط أو السكري سيتم تقديم علاج مجاني لمدة شهر والباقي عن طريق الوحدات الصحية أو التأمين الصحي.