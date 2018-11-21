video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء حملة 100 مليون صحة بمشاركة جامعة سوهاج أول ديسمبر

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:50 م
بدء حملة 100 مليون صحة بمشاركة جامعة سوهاج أول ديسمبر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

اجتمع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بالمجلس التنفيذي للمحافظة بحضور ومشاركة  الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة لمناقشة الاستعدادات لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس C والأمراض غير السارية والتي ستبدء في 1 ديسمبر 2018، وتستمر حتى 28 فبراير 2019، وذلك بمشاركة الجامعة وجميع الجهات بالمحافظة من وحدات محلية، نقابات وهيئات حكومية .

وأوضح محافظ سوهاج بأن الحملة تستهدف جميع المواطنين فوق سن ال18 عام.

وأعرب عزيز عن استعداد وحماس الجامعة للمشاركة في هذه الحملة، وأكد على أن الجهات المشاركة بالمحافظة مسئولة عن الدعاية للحملة وحشد المواطنين للمشاركة، وأضاف أن نجاح الحملة مرتبط بخطة العلاج المعلنة وجعلها حافز للمستهدفين.

وأشار الدكتور هاني جميعة مدير مديرية الصحة بالمحافظة إلى أن المشروع ليس مجرد حملة بل هو حلم يتحقق، والتي ستتم في 11 إدارة صحية، مستشفيات وزارة الصحة، وحدات الرعاية الأساسية، سيارات العيادات المتنقلة والجامعة، مؤكدا علي أن الحملة هي أكبر مسح طبي في العالم للكشف عن فيرس C والأمراض غير السارية مثل الضغط، السكري وأمراض السمنة التي هي باب للعديد من الأمراض التي تشكل خطورة على صحة المواطنين.

وستقوم فرق مكونة من 3 أفراد طبيب، فني تمريض، ومدخل بيانات بعمل الاختبارات الأولية للكشف عن احتمال الإصابة بالفيرس أو السكري، موضحاً ان الأدوات المستخدمة في التحاليل آمنة بنسبة 100%، وسيتم إدخال بيانات المواطنين عن طريق الرقم القومي وسيتم إعطائهم كارت تدون فيه إصابته من عدمها، وفي حالة الإصابة يحصل على العلاج مجانا، وإن ثبت إصابة المواطن بأحد الأمراض السارية مثل الضغط أو السكري سيتم تقديم علاج مجاني لمدة شهر والباقي عن طريق الوحدات الصحية أو التأمين الصحي.

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل مؤتمر وزيرى الصحة والتنمية المحلية لإعلان نتائج مبادرة 100 مليون صحة

صور.. اجتماع بالمنطقة الأزهرية ولقاء لوكيل صحة الأقصر بأرمنت قبل بدء مبادرة 100 مليون صحة

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

جامعة سوهاج

حملة 100 مليون صحة

المجلس التنفيذى

فيروس سى




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة