بدء الاجتماع الأسبوعى للحكومة ويعقبه مؤتمر صحفى لوزيرة الصحة

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعى للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات.

ويعقب الإجتماع، عقد مؤتمر صحفى للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإعلان عن مستجدات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض غيرالسارية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعى، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية،والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الانسان.