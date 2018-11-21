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"باى باى نووى".. ألمانيا تغلق جميع مفاعلاتها 2022 والطاقة المتجددة البديل

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:26 م
"باى باى نووى".. ألمانيا تغلق جميع مفاعلاتها 2022 والطاقة المتجددة البديل المانيا
كتب محمد عبد العظيم
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تخطط دولة ألمانيا لإغلاق جميع المفاعلات النووية بها، وفق خطة حتى عام 2022، على أن تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تضع فى الشوارع والميادين ومواقف السيارات محطات وقود الكهرباء، بالإضافة إلى الاعتماد على الاتوبيسات التى تتحرك بالطاقة الكهربائية أيضا، على أن يتم التوسع فى عدد السيارات التى تعمل بالكهرباء.

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يذكر أن ألمانيا من أكبر دول العالم فى مجال توليد الطاقة من المفاعلات النووية، وتمتلك حاليا 17 مفاعلا، وشيد فى ألمانيا 110 مفاعلات للأبحاث وتوليد الطاقة خلال الفترة بين عامى 1957 و2004، وفيما أقيم أول مفاعل ألمانى للأبحاث النووية عام 1957 فى ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الجنوبية، وأول مفاعل لتوليد الطاقة عام 1962 بمدينة كال الواقعة أيضا بولاية بافاريا، وشيد آخر مفاعل فى ألمانيا لتوليد الطاقة بمدينة غرايسفالد شرقى البلاد عام 1989، وآخر مفاعل للأبحاث النووية فى مدينة دريسدن عاصمة ولاية سكونيا الشرقية عام 2004.


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