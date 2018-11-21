انطلاق اليوم الثالث من فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعد قليل

كتب : مصطفى عبد التواب

يشهد اليوم الأربعاء جلسات اليوم الثالث من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذى تم اطلاقه يوم الاثنين تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الجلسات فى إطار مناقشة دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية فى برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية إلي جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التى يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.



وبحسب بيان لوزارة التخطيط من المقرر أن تشهد جلسات اليوم الثالث مناقشة عدة موضوعات هامة منها جلسة بعنوان "مواطنة الشركات والطريق نحو نمو مستدام" تديرها الدكتورة نيفين عبد الخالق، رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال، ويشارك بالجلسة الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق والاعلام بالبنك العربي الافريقي الدولي، المهندس شهاب النواوي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيزة سيستمز، معتز درويش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر، المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان القابضة، وريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادى لسيدات أعمال الاسكندرية، و حسن مصطفي، رئيس شركة سي إس آر ايجيبت.



كما يتضمن جدول أعمال اليوم جلسة بعنوان "معا للقضاء علي سوء التغذية" تديرها نهلة كمال،= ويشارك بها كلا من د/ عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، وعدد من الشخصيات في مجال الصحة، كما تدير ريم السعدي، المدير الاقليمي لبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جلسة بعنوان "الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة" يشارك بها عدد من المستشارين والشخصيات.



كما يتضمن اليوم الثالث من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة جلسة لمناقشة أطر التشابك بين المنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية، وآخري بعنوان "دور الشباب في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030"، كذلك جلسة بعنوان "الترابط بين التنمية الريفية والحضرية" وجلسة لمناقشة دور الابداع في تنوير المجتمع.

يشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق غدا الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي، وكيفية الحصول علي طاقة نظيفة، إلي جانب القاء الضوء علي سوق مصر للتنمية المستدامة.