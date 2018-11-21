انتهاء فترة تدريب فريق أمريكى على عمليات جراحة الضفيرة العصبية بجامعة أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن مغادرة فريق طلابى أمريكى للجامعة بعد انتهاء فترة دراسية وتدريبية على عمليات جراحة الضفيرة العصبية الذراعية بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى أسيوط الجامعى الرئيسى.

وقال رئيس جامعة أسيوط، أن الوفد الطلابى ضم 6 طلاب من الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية وهو ما يعد الوفد الأول الذى يطلق اشارة البدء العملى لشراكة جامعة أسيوط فى تأسيس أول مدرسة فى العالم تؤهل الدارسين بها للحصول على دبلومة مهنية عالمية متخصصة فى مجال الضفيرة العصبية والمقسمة على أربع فترات دراسية وتدريبية متوالية على أيدى أفضل جراحى العالم المتخصصين فى هذا المجال.

وأضاف الدكتور طارق الجمال ان الوفد الطلابى الامريكى قد قضى فترته الدراسية المقررة له فى محطته الثانية بجامعة أسيوط ضمن برنامج تدريب وتأهيل الأطباء والذى بدأت فى مدينة بونيه الهندية ، ثم من المقرر أن يستكمل الطلاب الخطة الدراسية المحددة لهم بالتوجه فى مارس 2019 إلى مدينة برشلونة الأسبانية ثم المحطة الرابعة والأخيرة فى جوادالاهارا فى المكسيك فى يونية 2019 حيث يعد إنهاء الدارسين لكافة أقسام التدريب والدراسة بالأربعة دول سابقة الذكر شرط أساسى لمنح الدبلومة الدولية ثم النجاح باجتياز الامتحان النهائى.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو السيد مدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة ان البرنامج التدريبى للطلاب قد تضمن إجراء 30 عملية جراحية دقيقة ومتخصصة فى مجال جراحات الضفيرة العصبية الذراعية وزراعة العضلات إلى جانب عدد من المحاضرات النظرية وورش العمل وفحص بعض الحالات المرضية، وذلك على أيدى نخبة من العناصر الطبية المتميزة بالوحدة وذلك بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والذى تولى شخصياً الإشراف على تدريب الفريق الطلابى بوصفه أحد أبرز الأطباء المتخصصين فى الجراحات الميكروسكوبية على مستوى العالم وشريكاً مؤسساً فى تلك المدرسة العالمية.

مشيرا الى انه على هامش الزيارة الدراسية تم تنظيم برنامج ترفيهى للطلاب لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية فى محافظات القاهرة وأسيوط والأقصر وذلك للتعريف بما تتمتع به مقومات سياحية من معالم تاريخية وأثرية فريدة الى جانب ما يتوفر لها من امن وأمان.