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اليوم.. الحكم على 6 متهمين بخطف وقتل طفل بسبب خلافات ثأرية بأوسيم

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:00 ص
اليوم.. الحكم على 6 متهمين بخطف وقتل طفل بسبب خلافات ثأرية بأوسيم محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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تصدر محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة فى العباسية، اليوم الحكم فى قضية مقتل طفل بأوسيم، من قبل سيدتين و4 رجال، وذلك بعد خطفه وطلب فدية من والده مقابل إطلاق سراحه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم، ومصطفى رشاد ومحمد شريف صبري، وسكرتريه عادل الشيخ، ومحمد ابو العلا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا من "إبراهيم حسن درويش " 48 سنة تاجر موبيليا، يفيد فيه باختفاء نجله فى ظروف غامضة، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب منه مبلغ فدية 200000 ألف جنيه مقابل إعادة نجله له مرة أخرى، مضيفا أنه لم يتصل به مرة أخرى.

وبجمع المعلومات، وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "فارس.أ.س"، و"عبير.ى.ع" و"خالد.م.ى" وشهرته الأهطل، و"هند. ر"، و"رمضان.ى.ع"، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمتين الثانية والرابعة، واعترفتا بقيامهما بالاتفاق مع باقى المتهمين على خطف الطفل الضحية انتقاما من والده، بسبب خلافات ثأرية بين المتهم الأول وبين والد المجنى عليه بقصد الانتقام منه.

كما تم ضبط باقى المتهمين، الذين اعترفوا بمواجهتهم بتحريات المباحث وأقوال المتهمتين، أنهم خططوا بالاتفاق مع السيدتين على أن تقوم المتهمة الثانية برصد ومراقبة والد الطفل أثناء توجه إلى محل الموبيليا ملكه وبصحبته ابنه الضحية، وفور انشغال والده عنه قامت المتهمة الأولى بالإشارة على المجنى عليه للمتهمة الرابعة، التى توجهت على الفور إلى الطفل الذى كان يلهو مع أصدقائه مستقلة دراجة بخارية " توك توك "، وجذبت الطفل بداخله.

وبدوره قام المتهم الخامس بشل حركة الطفل ليمكن المتهمة الرابعة من كتم أنفاسه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بعد ذلك بوضع الطفل داخل قفص بلاستيك ولفه ببطانية وألقوه فى أرض زراعية بقرية أخرى وفروا هاربين، وأضافوا أنهم قاموا بالاتصال بوالد المجنى عليه، لطلب مبلغ فدية مقابل إعادة طفله له مرة أخرى، إلا أنهم بسبب قتل الطفل لم يتمكنوا من الاستمرار فى التفاوض مع والد الضحية، فلم يتصلوا به مرة أخرى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التى أحالتهم إلى محكمة جنايات شمال الجيزة عقب انتهاء التحقيقات معهم.


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