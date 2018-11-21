اليوم.. "التموين" تبحث تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية مع السلاسل الكبرى

يلتقى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث آليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومن المقرر حضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الانتهاء من وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية فى مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية فى القطاع، عن طريق إنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، "أن الجهاز لديه نحو 35 فرصة استثمارية جاهزة بمساحات مختلفة بالمحافظات وأن الهدف حاليًا هو الوصول إلى أسعار مستقرةوعادلة في الأسواق على صعيد كل السلع الأساسية والاستراتيجية، بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة فى هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة، لافتا إلى أن المناطقاللوجيستية يمكنها أن تقلل حلقات التداول فى السلعة، وبالتالى انخفاض الأسعار.