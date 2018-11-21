اليوم.. أول اجتماع رسمى لمجلس الأعمال المصرى الصربى

كتب – هانى الحوتى

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء المقبل، أول اجتماع ومائدة مستديرة للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الصربى الذى تم تشكيله مؤخرا بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور أحمد السكرى.

وقال الدكتور أحمد السكرى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى ورئيس مجلس الأعمال المصرى الصربي، إنه سيتم عقد مائدة مستديرة للأعضاء الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى الصربى الذى أنشأته الجمعية مؤخرا، وذلك بحضور يوجوسلاف فوكادينوف السفير الصربى بالقاهرة الأربعاء المقبل.

وأضاف السكرى، أن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية المصرية الصربية تأتى على رأس أولويات خطة المجلس المشترك، لافتا إلى أن المائدة المستديرة مع السفير الصربى بالقاهرة تهدف إلى التعرف على أهم الفرص التجارية والاستثمارية بين مصر وصربيا.

وأشار السكرى، إلى أن من أهم قطاعات التعاون المشترك بين مصر وصربى تشمل السيراميك ومواد البناء، التطوير العقارى والإنشاءات، المفروشات والأثاث، الصناعات الغذائية، الأدوية، السياحة وخاصة الفنادق العائمة والرحلات النهرية، بالاضافة إلى التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رصف الطرق والنقل البرى والنهرى، الكيماويات وخاصة الكيماويات الوسيطة والأسمدة، الجلود الخام والمنتجات الجلدية وآلات ومعدات كهربائية.

يذكر أن مجلس الأعمال المصرى الرومانى تقدم بمقترح لمجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الشهر الماضى من اجل إنشاء أو ضم دولة صربى لمجلس الأعمال المصرى الروماني، ووافق مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس على عيسى على انشاء مجلس أعمال صربى لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.