النيابة تصرح بدفن جثتى العبور المقتولتين على يد تجار المخدرات

كتب نيفين طه

أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار محمد غالب، بدفن جثتى ربة منزل وابنتها وتسليمهما لأهلهما، وذالك بعد تشريح الطب الشرعى لجثتيهما لبيان سبب الوفاة بعد العثور عليهما مقتولتين بالرصاص بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوى فى اتجاه مدينة بلبيس بالشرقية فى المنطقة التابعة للعبور.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور، بعثور الأهالى على جثتين لفتاتين مقتولتين بالرصاص، وبفحص الجثث تبين أن الوفاة بسب عدة طلقات نارية وصلت لـ6 طلقات بكل جثة، وتم العثور معهم على كمية من مخدر الهيروين تم نقلهم للمستشفى وتحرر المحضر رقم 8715 إدارى قسم العبور.