video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تتسلم تقرير استيلاء رئيس وحدة بيع جملة على 8 ملايين من أموال الدعم

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:24 م
النيابة تتسلم تقرير استيلاء رئيس وحدة بيع جملة على 8 ملايين من أموال الدعم سلع مدعمة - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

تسلمت نيابة باب الشعرية الجزئية، برئاسة المستشار هيثم جمال، وإشراف المستشار أيمن بدوى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، تقرير لجنة وزارة التموين المشكلة لفحص السلع فى واقعة استيلاء رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات، على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

 

وأمرت النيابة العامه فى وقت سابق بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له عدد من التهم منها الاستيلاء على مقررات الدعم، والتربح.

 

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط المدعو "وائل ج. ع" مواليد 1987 – رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء.

 

تم حصر إجمالى الأموال التى استولى عليها والتى قدرت بمبلغ (8 ملايين و318 ألف جنيه) وقام بسداد مبلغ 500 ألف جنيه منها لحساب الشركة،وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بالعرض على النيابة العامه أمرت بما سبق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة التموين تضبط صاحب بدال وراء الإستيلاء على الخبز المدعم بالسلام

المال العام

وزارة التموين

النيابة العامة

الاستيلاء على المال

الحوادث اليوم

أخبار الحوادث




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة