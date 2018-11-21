النيابة تتسلم تقرير استيلاء رئيس وحدة بيع جملة على 8 ملايين من أموال الدعم

كتب أحمد إسماعيل

تسلمت نيابة باب الشعرية الجزئية، برئاسة المستشار هيثم جمال، وإشراف المستشار أيمن بدوى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، تقرير لجنة وزارة التموين المشكلة لفحص السلع فى واقعة استيلاء رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات، على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وأمرت النيابة العامه فى وقت سابق بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له عدد من التهم منها الاستيلاء على مقررات الدعم، والتربح.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط المدعو "وائل ج. ع" مواليد 1987 – رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء.

تم حصر إجمالى الأموال التى استولى عليها والتى قدرت بمبلغ (8 ملايين و318 ألف جنيه) وقام بسداد مبلغ 500 ألف جنيه منها لحساب الشركة،وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بالعرض على النيابة العامه أمرت بما سبق.