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"المعاهد الأزهرية" يصدر عددا من التعليمات بشأن تطبيق نظام التعليم الجديد

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:47 م
"المعاهد الأزهرية" يصدر عددا من التعليمات بشأن تطبيق نظام التعليم الجديد الدكتور صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورا لجميع الادارات التابعة له متضمنا العديد من التعليمات الجديدة بشأن نظام التعليم الجديد والذى سيطبق على الصف الأول الثانوى ،ومنها يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي أربعة امتحانات في الفصلين الدراسي الأول الثاني،  واعتبار التخلف عن الامتحانات في الفصلين راسًبا ، وتحتسب الدرجة الأعلى.

 
وشدد على التنبيه على جميع المعلمين الانتهاء من المناهج المقرر قبل موعد الامتحانات ،علي ان الأسئلة موحدة للجميع على مستوى المناطق الأزهرية ويقوم على وضعها قطاع المعاهد الأزهرية،وتشكل ثلاث لجان رسمية (من المنطقة الأزهرية- الإدارة التعليمية- من المعهد) وتكون مهمة كل لجنة نشر ثقافة النظام الجديد " التقييم" للصف الأول الثانوي بجميع المعاهد الأزهرية وتدريب الطلاب على هذا النظام.
 
 
وأشار إلى أن الامتحان الأول والثاني يتم عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الأول ويحسب للطالب الدرجة الأعلى منهما على أن يكون بين كل امتحان فترة خمسة عشر يوما يلتزم فيها الطالب بالحضور للمعهد ويكون نظام الدراسة في هذه الفترة بنظام دروس مراجعة ومحاضرات مراجعة لجميع مقررات المنهج الدراسي في الترم.
 
 
وتجرى الامتحانات بجدول موحد وتكون الامتحانات موحدة على مستوى الجمهورية،و بالنسبة لطلاب هذا العام فإن الامتحانات الصف الأول تجريبية ولن تضاف للمجموع التراكمي.

 


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الاول الثانوى

الازهر الشريف

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