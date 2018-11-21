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"القوى العاملة" تعلن انتهاء قبول طلبات الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب غدا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:01 ص
"القوى العاملة" تعلن انتهاء قبول طلبات الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب غدا وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
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تنتهى وزارة القوى العاملة غدا الخميس، من قبول طلبات الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب من الذكور والإناث لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقى لتحقيق رؤية مصر 2030 .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان،إن البرنامج التدريبى الأول  سوف يشمل 150 متدرباً مجانا فى الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، وذلك فى أحد فنادق القاهرة، وسوف يمنح المتدرب 1000 جنيه شهريا كمكافأة تدريبية .

وكشف "سعفان" أنه تسهيلا على جميع الراغبين وتخفيف عبء وتكاليف السفر من مقر إقامتهم للوزارة، يتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين فى التدريب من خلال الموقع الالكترونى للوزارة، أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسى، ومن بطاقة الرقم القومى، وذلك بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط.

وتابع  الوزير أنه سيتم منح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد نجاحه، مشيرا إلى أن يشرط فى المتقدم للبرنامج التدريبي، ألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد عن30 عاما، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة  أو أية أمراض تعوقه عن التدريب، وذلك بعد اجتيازه اختبارات القبول فى التدريب ، ويقبل جميع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.

وقال الوزير، إن هناك جهات عديدة تحملت المسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كى تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، فى جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكد "سعفان"، على ضرورة نقل الأفكار الجادّة فى التدريب مع باقى الشركات فى جميع القطاعات للمساهمة فى تطوير ملف التدريب فى مصر، مرحبًا بجميع الشركات التى تود أن تسهم فى تطوير ملف التدريب فى مصر.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدًة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كى يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريباً حقيقياً، وجادً.

 

 


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وزاره القوى العامله

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