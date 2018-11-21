القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ح.ا" 56 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "محمد.س.ع"31 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه"، والمتهم "محمد.ط.ا"20 عاما عاطل بحوزته سلاح "خنجر"، والمتهم "عبدالله .أ.ع" 16 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه"، والمتهم "اسماعيل.ع.خ" 17 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "عبداللة.ي.ع" 45 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض "سنجة"، والمتهم "عماد.ح.ع" 35 عاما عاطل بحوزته سلاح ابيض"سكين".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.