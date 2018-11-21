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الغرفة التجارية: اليوم آخر موعد للتقدم لانتخابات مجلس إدارة شعبة الحبوب

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:06 ص
الغرفة التجارية: اليوم آخر موعد للتقدم لانتخابات مجلس إدارة شعبة الحبوب المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية
كتب – إسلام سعيد
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أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة عن فتح باب الانضمام للجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس إدارة شعبة مستوردى وتجار الحبوب والحاصلات الزراعية على أن يكون آخر موعد للتقدم 21 نوفمبر الجارى.

قالت الغرفة التجارية فى منشور لأعضائها، إنها تهيب بمزاولى النشاط والراغبين فى الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجلس إدارة الشعبة مراجعة إدارة الشعب التجارية بمقرها الغرفة فى باب اللوق لاستيفاء الاستمارة المعدة فى هذا الشأن وعلى راغبى الترشح لعضوية مجلس إدارة الشعبة إيداع خزينة الغرفة التأمين المقرر.

وحددت الغرفة عددا من المستندات وهى صور صحيفة القيد بالسجل التجارى ( سارى) وإيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشعبة 2018 بطاقة الرقم القومى للمرشح.

 

 


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