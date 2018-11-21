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"الصحة": التغذية غير السليمة وراء ارتفاع الإصابة بالسرطان

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:00 ص
"الصحة": التغذية غير السليمة وراء ارتفاع الإصابة بالسرطان الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق وعضو اللجنة القومية للأورام، أن التلوث الغذائى واعتياد تناول الوجبات السريعة والبعد عن التغذية الصحية تسبب فى ارتفاع الإصابة بالسرطان.

وقال الدكتور حسين خالد لليوم السابع، أن هناك تزايد فى معدلات الإصابة بالسرطان، مضيفاً أن الوزيرة هالة زايد مهتمة بملف الأورام وتوفير العلاج للمرضى فى أفضل صورة .

وأضاف الدكتور حسين خالد، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا فى نشاط اللجنة القومية للأورام، بما يصب فى تطوير آليات العلاج وتوفير الخدمة للمرضى بالمراكز التابعة لوزارة الصحة والجامعات المصرية .


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