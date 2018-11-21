الشرطة الكينية: نتعامل مع حادث اختطاف متطوعة إيطالية على أنه هجوم إرهابى

نيروبى(أ ش أ)

قالت الشرطة الكينية إنها تتعامل مع حادث اختطاف مسلحين مجهولين لمتطوعة إيطالية تعمل لحساب منظمة غير حكومية فى منطقة "كيليفي" الساحلية، على أنه "هجوم إرهابي".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الأربعاء، عن الشرطة الكينية قولها إن مجموعة من المسلحين قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائى قبل قيامهم باختطاف المتطوعة التى تبلغ من العمر 23 عاما من أحد المراكز التجارية، مشيرة إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء هذا الهجوم بينهم ثلاثة أطفال وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى من أجل تلقى العلاج.

وأضافت الشرطة أنه لم تتضح بعد أسباب هذا الهجوم أو هويات مرتكبيه.