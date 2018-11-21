السيسي يوجه بإدارة مشروعات وبرامج الشباب والرياضة بأسلوب علمى واقتصادى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، والتى تهدف إلى دفع قطاعى الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم فى توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق واسع، فضلاً عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي، بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب المصرى وتحسين كفاءة قطاعى الشباب والرياضة.

وأكد الرئيس- فى هذا الإطار- أن الاهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، موجهاً بالاستمرار فى تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعى الشباب والرياضية فى مصر، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة التى توفر البيئة المواتية لممارسة الأنشطة الرياضية، وتساهم فى اكتشاف وصقل المواهب التى تزخر بها مصر فى مختلف الرياضات.

ووجه الرئيس بإدارة مشروعات وبرامج الشباب والرياضة بأسلوب علمى واقتصادي، والعمل على توفير آليات جديدة مبتكرة تساهم فى حسن إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية، لرفع كفاءة الخدمات التى تقدمها، وتوفير موارد جديدة لتمويل عملية تطوير تلك المنشآت.

كما وجه الرئيس بتكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة والتى تساهم فى تشجيع الشباب والنشء على المشاركة فى العمل الجماعى والتطوعي، فضلاً عن تنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الشباب والرياضة عرض خلال الاجتماع تقريراً حول المشروعات التى تنفذها الوزارة وفى مقدمتها الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة استاد القاهرة الدولي، فضلاً عن مشروعات تطوير عدد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك المشروعات الشبابية والرياضية التى تم الانتهاء منه مؤخراً مثل المدينة الشبابية بالغردقة ومركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة ونادى الإسماعيلى بأرض النخيل والصالة المغطاة بالعريش، وأيضاً المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مركز شباب الأسمرات ومشروع تطوير مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد ومشروع تطوير استاد المنيا الرياضى ومشروع إنشاء مضمار للدراجات بإستاد القاهر الدولى والمقرر له أن يستضيف أول بطولة عالم فى مصر عام 2020.

كما عرض الوزير خطة تحقيق الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، بما فى ذلك المدن الشبابية ومراكز التعليم المدنى والمنتديات الشبابية ومراكز الطب الرياضى وغيرهم من المنشآت.

وأضاف السفير بسام راضى أن الدكتور أشرف صبحى استعرض خلال الاجتماع آخر تطورات المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين رياضياً والمشروع القومى للناشئين، بهدف توسيع قاعدة اللاعبين وإمداد المنتخبات القومية بالموهوبين رياضياً وتكوين قاعدة من اللاعبين المحترفين وتسويقهم عالمياً، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال اللاعبين والأجهزة الفنية والتدريبية والإدارية.