الرئيس اللبنانى : نقدر جهود ومساهمة غانا فى قوات اليونيفيل لحفظ السلام

أ ش أ

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تقدير بلاده لجهود غانا ومساهمتها في حفظ السلام في لبنان، من خلال مشاركتها في قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة جنوبي لبنان (يونيفيل) منذ سبعينيات القرن الماضي، والتضحيات التي يبذلها الجنود الغانيون في سبيل هذا الهدف.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني اليوم الأربعاء، وفدا من غانا برئاسة نائب رئيس الجمهورية محمودو باووميا، حيث جرى - خلال اللقاء - استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومساهمة غانا في قوات اليونيفيل.

وأشار عون إلى أن جنود غانا الذين يساهمون في قوات اليونيفيل بذلوا الدماء من أجل الدفاع عن قضية السلام، وهو أمر يقدره لبنان عاليا.

وأكد أن لبنان يقيم علاقات سياسية جيدة مع غانا ويتمنى تعزيزها، كما أن عمل الجالية اللبنانية يصب في خانة المساهمة في تطوير وازدهار غانا.

من جانبه، أعرب نائب رئيس غانا عن تهنئته للبنان على قدرته على المحافظة على السلام والأمن رغم التحديات الكبيرة، مؤكدا أن الرئيس الغاني نانا اكوفو آدو حريص على تطوير العلاقات الثنائية مع لبنان وتعزيزها.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين قوية وهي ليست بحديثة، كما أن الجالية اللبنانية موجودة في غانا منذ حوالى 125 عاما، ويسهمون بشكل كبير في تطوير ونمو البلاد في مجالات الصناعة والثقافة والتنمية الاجتماعية والتجارة وغيرها.