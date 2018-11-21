video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقى: النشاط التجارى يعزز الاقتصاد الوطنى ويدعم الإنتاج

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:01 م
الرئيس العراقى: النشاط التجارى يعزز الاقتصاد الوطنى ويدعم الإنتاج برهم صالح رئيس الجمهورية العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير كل إمكانات نجاح النشاط التجاري، وبما يعزز الاقتصاد الوطنى ويدعم الإنتاج.

وقالت رئاسة الجمهورية - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) العراقية - إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر رسول الحمداني، وعدداً من أعضاء الغرفة، مبينة أن الوفد قدم تهانيه إلى صالح بمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان، أن اللقاء ناقش أهم المعوقات التى تواجه عمل غرفة تجارة بغداد وآلية تطوير عملها، موضحًا أن اللقاء شهد كيفية دعم مبادرة رئيس الجمهورية فى إحياء الأحياء القديمة فى العاصمة بغداد عن طريق القطاع الخاص.

وشدد صالح، على ضرورة توفير كل إمكانات نجاح النشاط التجاري، وبما يعزز الاقتصاد الوطنى ويدعم الإنتاج، كما ييسر احتياجات المواطنين، ويساعد التجار العراقيين على أن يكونوا مساهمين فاعلين فى بناء وإعمار المدن والبلاد، مؤكدا على الحرص لتطوير عمل غرفة تجارة بغداد لما يسهم بتحسين وتطوير الاقتصاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علاوى يدعو روسيا إلى دعم استقرار العراق وتهدئة الأوضاع بالمنطقة

الرئيس العراقى

النشاط التجارى

الاقتصاد الوطنى

يدعم الإنتاج




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة