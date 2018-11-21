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الداخلية تضبط 617 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:46 م
الداخلية تضبط 617 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة مواد تموينية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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تمكنت شرطة التموين من ضبط 7 قضايا مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، وضبط 174 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط 16 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و65 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 617 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 35 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، وضبط 34 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط 5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط 3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

 


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