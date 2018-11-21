الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن مجددا بإدانة انتهاكات الحوثى بالحديدة

(أ ش أ)

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها مجلس الأمن الدولى بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثى للقانون الدولى الإنسانى فى محافظة الحديدة.

ووجه مندوب اليمن إلى السفير الصيني، الذى ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، رسالة بالانتهاكات التى ارتكبها الانقلابيون فى الحديدة.

وطالب فى رسالته، طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة، المجلس بالضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات التى تتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للمواطنين .

وتأتى هذه الرسالة فى وقت تتوجه الأنظار إلى مواصلة المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن غريفيثس، جهوده فى صنعاء مع الحوثيين لدفع عجلة المشاورات المرتقبة فى ستوكهولم أواخر الشهر الحالى .

وقد أعلنت الحكومة اليمنية أمس موافقتها على المشاركة فى المشاورات المقبلة المقرر عقدها فى السويد .

وأكدت أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط ، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إلى اتخاذ موقفا حازم من أى تعطيل قد تقوم به الميليشيات لتأخير أوعدم حضور المشاورات فى موعدها المحدد.