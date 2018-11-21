الجيش الكاميرونى يحرر 9 أطفال ومدرسهم بعد اختطافهم بالمنطقة الجنوبية الغربية

ياوندى(أ ش أ)

قال مسئول عسكرى كاميرونى إن جيش بلاده تمكن اليوم الأربعاء، من تحرير 9 أطفال ومدرسهم، بعد أن اُختطفوا على يد مسلحين أمس الثلاثاء من مدرستهم التى تقع ببلدة كومبا الناطقة باللغة الإنجليزية فى المنطقة الجنوبية الغربية بالبلاد.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية- فى نبا بثته على موقعها الإلكترونى- أن عملية الاختطاف أتت بعد أسبوعين من اختطاف نحو 80 طالبا و3 موظفين آخرين بإحدى المدارس فى المنطقة الشمالية الغربية المجاورة، حيث تم إطلاق سراحهم فى نهاية الأمر.