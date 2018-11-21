الجريدة الرسمية تنشر قرارا بالسماح لـ44 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

كتب ــ محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإذن لـ44 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.