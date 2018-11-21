الرئيسية تقارير مصرية الجريدة الرسمية تنشر قرارا بالسماح لـ44 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:07 ص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية-أرشيفية كتب ــ محمد أبو ضيف إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإذن لـ44 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية. 1 2 3 4 إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بحرمان مغربية من الجنسية المصرية الجريدة الرسمية تنشر قرار رفض طلب فلسطينيتين للحصول على الجنسية المصرية لدواع أمنية أخبار الحوادث الجنسية المصرية قانون الجنسية المصرية أخبار الحوادث اليوم وزارة الداخلية فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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