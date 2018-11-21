التموين: لن نتدخل فى تحديد سعر السلع بالمجمعات المطروحة للقطاع الخاص

كتب مدحت وهبة تصوير اشرف فوزى

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لن يتم التدخل فى تحديد أسعار السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية، التى سيتم طرحها لإدارتها من جانب القطاع الخاص وإنما القرار الوزارى يشترط كتابة السعر على المنتجات دون تدخل فى تحديد السعر.





وأضاف أن طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارتها من جانب القطاع الخاص سينعكس بشكل كبير على المواطن من خلال زيادة المنتجات وطرحها بأسعار أقل من الأسعار الحالية خاصة وأن القطاع الخاص لديه قدرة على تقديم عروض جيدة، حيث من المتوقع انخفاض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15%.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث آليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.