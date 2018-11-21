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الادعاء الأمريكى: مسؤول الخزانة السابق بفنزويلا تلقى رشوة بمليار دولار

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:46 ص
الادعاء الأمريكى: مسؤول الخزانة السابق بفنزويلا تلقى رشوة بمليار دولار الرئيس الاشتراكى الفنزويلى الراحل هوجو تشافيز
رويترز
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كشفت وثائق لمحكمة أمريكية أن المسؤول السابق عن الخزانة العامة فى فنزويلا أقر بتلقى رشوة تزيد قيمتها على مليار دولار فى إطار تعاملات غير مشروعة بالعملة الأجنبية شملت قطبا إعلاميا محليا وجهت إليه المحاكم الأمريكية اتهامات بالفعل.

وأفادت الوثائق التى كشفت محكمة مقاطعة جنوب فلوريدا عنها أمس الثلاثاء بأن أليخاندرو أندرادى، الذى أدار الخزانة لأربع سنوات فى عهد الرئيس الاشتراكى الراحل هوجو تشافيز، حصل على عقارات وساعات رولكس بلاتينية وذهبية وسيارات من طراز مرسيدس بنز.

كما أظهرت الوثائق أنه فعل ذلك بمساعدة من متآمرين بينهم راؤول جورين، مالك قناة جلوبوفسيون التلفزيونية، الذى أدين بدفع رشوة لأندرادى وآخرين إضافة إلى المساعدة فى غسل هذه المدفوعات.

تأتى القضيتان فى إطار مسعى أوسع من المدعين الاتحاديين الأمريكيين لاتخاذ إجراءات ضد استغلال النظام المالى الأمريكى فى غسل عائدات الفساد المتفشى فى فنزويلا التى تعانى تضخما مفرطا.

ولم يكشف الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الكثير عن الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين السابقين، لكنه يتهم الولايات المتحدة بالسعى لتقويض حكومته من خلال عقوبات مالية. ولم ترد وزارة الإعلام فى فنزويلا على طلب للحصول على تعقيب.

وتقول الوثائق إن أندرادى تلقى رشا من شركات وساطة مالية مقابل بيع سندات مقومة بالدولار باسم الحكومة.


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فنزويلا

هوجو تشافيز

نيكولاس مادورو

أليخاندرو أندرادى

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