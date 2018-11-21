video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم 20 متجرًا بمخيم شعفاط شمال القدس

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:21 ص
الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم 20 متجرًا بمخيم شعفاط شمال القدس قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، أصحاب 20 متجرًا فى مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بهدمها بحجة البناء غير المرخص.

وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام أعداد كبيرة من القوات الخاصة الإسرائيلية ومن موظفى بلدية الاحتلال مخيم شعفاط، وتسليم أصحاب المحال التجارية الموجودة على امتداد شارع الرئيسى للمخيم أوامر هدم خلال 12 ساعة.

وقال عدد من أصحاب المتاجر، إن متاجرهم المستهدفة بالهدم بنيت منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

فى غضون ذلك، شهد مخيم شعفاط مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال خلال عملية اقتحامها للمخيم، حيث أطلق جنود وعناصر شرطة الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتراق حافلة تابعة للاحتلال الإسرائيلى فى القدس

الاحتلال الإسرائيلى

هدم

شعفاط

مخيم شعفاط

القدس




لا تفوتك
فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

حيلة جديدة تساعدك فى الكتابة أسهل على هاتف الآيفون

حيلة جديدة تساعدك فى الكتابة أسهل على هاتف الآيفون

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة