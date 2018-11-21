video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اقتصادية البرلمان: تشريعات جديدة تدعم المشروعات الصغيرة الفترة المقبلة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:00 ص
اقتصادية البرلمان: تشريعات جديدة تدعم المشروعات الصغيرة الفترة المقبلة الدكتور أشرف العربى
كتب عبد اللطيف صبح
إضافة تعليق

قال الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون آخر يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يتم إعداده بالتعاون بين لجنة الصناعة بمجلس النواب وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الفترة المُقبلة ربما تشهد خروج هذه التشريعات إلى النور لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح العربى، لـ"اليوم السابع"، أن هذه المشروعات بقوانين سيتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة بعد إحالتها للبرلمان من الحكومة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية سيكون لها رؤيتها فى هذا الصدد، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى أساس النمو والمساهمة فى دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمى وخلق فرص العمل.

وفى سياق آخر، قال العربى إن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان كانت تقوم بعمل رقابى متعمق خلال أدوار الانعقاد السابقة، لافتا إلى أن نفس الأدوار تقوم بها لجان أخرى بالبرلمان، مثل متابعة أعمال شركة من شركات قطاع الأعمال من الممكن ان تقوم به لجنة الصناعة، مؤكدا على ضرورة اهتمام اللجنة الاقتصادية بطبيعة عملها على الاقتصاد الكلى والجزئى على مستوى القطاعات التى تؤثر فى معدلات النمو الاقتصادى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة" فى ندوة بـ "هندسة طنطا"

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

"تنمية المشروعات الصغيرة بالقليوبية" تمول 155 ألف مشروع

تعرف على مهام جهاز المشروعات الصغيرة عقب تعديل تبعيته لمجلس الوزراء

المشروعات الصغيرة

اللجنة الاقتصادية

مجلس النواب

النمو

التنمية




لا تفوتك
فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

حيلة جديدة تساعدك فى الكتابة أسهل على هاتف الآيفون

حيلة جديدة تساعدك فى الكتابة أسهل على هاتف الآيفون

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة