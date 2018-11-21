اقتصادية البرلمان: تشريعات جديدة تدعم المشروعات الصغيرة الفترة المقبلة

كتب عبد اللطيف صبح

قال الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون آخر يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يتم إعداده بالتعاون بين لجنة الصناعة بمجلس النواب وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الفترة المُقبلة ربما تشهد خروج هذه التشريعات إلى النور لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح العربى، لـ"اليوم السابع"، أن هذه المشروعات بقوانين سيتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة بعد إحالتها للبرلمان من الحكومة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية سيكون لها رؤيتها فى هذا الصدد، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى أساس النمو والمساهمة فى دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمى وخلق فرص العمل.

وفى سياق آخر، قال العربى إن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان كانت تقوم بعمل رقابى متعمق خلال أدوار الانعقاد السابقة، لافتا إلى أن نفس الأدوار تقوم بها لجان أخرى بالبرلمان، مثل متابعة أعمال شركة من شركات قطاع الأعمال من الممكن ان تقوم به لجنة الصناعة، مؤكدا على ضرورة اهتمام اللجنة الاقتصادية بطبيعة عملها على الاقتصاد الكلى والجزئى على مستوى القطاعات التى تؤثر فى معدلات النمو الاقتصادى.