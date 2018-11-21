افتتاح المعرض الدائم لمدينه بكين عبر العصور بجامعه قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

افتتح الدكتورعاطف أبوالنوررئيس جامعة قناة السويس المعرض الدائم لمدينه بكين عبر العصور، ورافقه كل من الدكتورة ماجده هجرس نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وبإشراف الدكتورحسن رجب المديرالتنفيذي المصري لمعهد كونفشيوس، والدكتورة سمرلي المديرالتنفيذي الصيني لمعهد كونفوشيوس، والدكتورمدحت صالح عميد كلية التربية، وبحضوروفد رفيع المستوي من الجانب الصيني، ضم نائب رئيس هيئه الآثارالقديمه ببكين والمستشار التعليمي بالسفارة الصينية، ومسئول المالية ببكين.

وأنطلقت فعاليات المعرض بعزف السلام الجمهوري لجمهوريه مصرالعربيه وجمهورية الصين الشعبية، ثم مجموعه من الأغاني قام بأدائها طالبات باللغة الصينيه وبعزف وقياده الدكتور حسام جمال الدين رئيس قسم التربية الموسيقية.

ثم قام رئيس الجامعة ومرفقوة، يتفقدالمعرض الصينى، والذي يضم مجموعه متميزة من الأعمال الفنية والمجسمات التي تمثل مدينه بكين عبر العصوربين التاريخ والمعاصرة، والتي بدأت بصورمدينه بكين القديمه وصولا إلي الحداثة كما شمل المعرض مجسمات عن المدينة التي تعد من أقدم المدن الصينيه، والتي يصل تاريخها إلي أكثر من خمسه آلاف سنه من الحضاره، ويعد المعرض الأول من نوعه خارج مدينه بكين، والمعرض الثالث بمعهد كونفوشيوس بجامعه قناه السويس.

وشهدالمعرض حضور طلابي كبير من دارسي اللغة الصينيه بجامعه قناه السويس، كجانب عملي للطلاب ورؤية حيه لمدينه بكين .