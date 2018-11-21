افتتاح المؤتمر العلمى الأول لقسم الفسيولوجيا الطبية بـ"طب أسيوط"

جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات المؤتمر العلمى الأول لقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب تحت عنوان " صحة الرجل بين الأساسيات و الممارسة " وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجيا ، وبحضور الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور صبحى الكفافى رئيس الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجيا والدكتور محمود عبد الفضيل رئيس المؤتمر ، و الدكتورة أميمه جلال رئيس القسم ، و الدكتورة مروة عبد العزيز سكرتير عام المؤتمر ، إلى جانب لفيف من أساتذة الفسيولوجيا الطبية من جامعات عين شمس ، قناة السويس، الأزهر ، المنيا ، سوهاج ، قنا ، جنوب الوادى ، أسوان .

و من جانبه أوضح الدكتور المنشاوى أن حصول الكلية على تجديد الاعتماد للمرة الثانية يعد نتاج مجهود سنوات من العمل الجاد و بفضل دعم كافة أقسام كلية الطب ، مشيراً أن قسم الفسيولوجيا الطبية من أهم الأقسام الطبية الداعمة للنظام التعليمى التكنولوجى الجديد و الذى أصبحت كلية الطب بجامعة أسيوط أحد رواده ، و من هذا المنطلق شدد المنشاوى على دور الكلية فى دعم الأنشطة الطلابية و الاجتماعية إلى جانب الأنشطة العلمية لما لذلك من دور كبير فى إعداد و بناء إنسان سوي محب لوطنه قادر على البحث و الإبداع .

وقالت الدكتورة أميمة جلال أن قسم الفسيولوجيا الطبية يضم 35 عضو هيئة تدريس كما شهد مؤخراً عدد من التطورات ليشتمل على 5 معامل طبية مجهزة على أعلى مستوى يقدم من خلالها خدماته لعدد من الكليات المختلفة و التى تشتمل على كلية " طب الأسنان ، الصيدلة ، الطب البيطرى ، التمريض ، التربية الرياضية ، و عدد من المعاهد الصحية .

كما أعرب الدكتور صبحى الكفافى عن سعادته لانطلاق فاعليات المؤتمر العلمى الأول لقسم الفسيولوجيا الطبية بجامعة أسيوط بالاشتراك مع الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجيا ، و دعا على عقد مؤتمر علمى دورى لتبادل الخبرات المختلفة ، مشيراً أن الجمعية دأبت على عقد مؤتمرها السنوى فى أحد الأقسام الفسيولوجيا بالجامعات المصرية و تلك هى المرة الأولى فى جامعات الوجه القبلى ، مشيداً بالموضوع الذى يتناوله المؤتمر بالبحث و الدراسة فى إشارة منه إلى خبرة القسم الطبية ووعيه بالقضايا الطبية المعاصرة .

وعلى هامش فاعليات المؤتمر قام الدكتور طارق الجمال و الدكتور أحمد المنشاوى بتكريم عدد من رواد العمل الطبى بقسم الفسيولوجيا الطبية على مدار السنوات السابقة تقديراً لمجهودتهم فى العمل الطبى .