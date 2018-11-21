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افتتاح المؤتمر العلمى الأول لقسم الفسيولوجيا الطبية بـ"طب أسيوط"

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:24 م
افتتاح المؤتمر العلمى الأول لقسم الفسيولوجيا الطبية بـ"طب أسيوط" جانب من افتتاح المؤتمر العلمى بكلية الطب جامعة أسيوط
اسيوط - محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على الاهتمام بالبحث العلمى فى كافة التخصصات المختلفة ولذلك قامت الجامعة بخطوات فعلية لإنشاء أكبر مركز للبحوث على مستوى الجامعات المصرية فى العديد من التخصصات و التى تشمل النانو تكنولوجي ، تكنولوجيا علم الوراثة ، و بحوث تطوير الدواء و غيرها ، موضحاً أن ذلك يأتى إطار إستراتيجية الجامعة لتصبح جامعة من جامعات الجيل الثالث و التى توظف مخرجات البحث العلمى فى خدمة المجتمع و دعم الابتكار ، مشيراً أن الجامعة تقوم بدعم الباحثين بتوفير كافة أدوات الدعم المعنوى و المادى ، مما أسهم فى ارتفاع حصيلة جامعة أسيوط من مشاركتها فى النشر العلمى فى كبرى المجلات و الدوريات العالمية ، إلى جانب حصول الجامعة على المركز الخامس فى تصنيف QS   على مستوى الجامعات المصرية .

 

جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات المؤتمر العلمى الأول لقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب تحت عنوان " صحة الرجل بين الأساسيات و الممارسة "  وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجيا ، وبحضور الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور صبحى الكفافى رئيس الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجيا  والدكتور محمود عبد الفضيل رئيس المؤتمر ، و الدكتورة أميمه جلال رئيس القسم ، و الدكتورة مروة عبد العزيز سكرتير عام المؤتمر ، إلى جانب لفيف من أساتذة الفسيولوجيا الطبية من جامعات عين شمس ، قناة السويس، الأزهر ، المنيا ، سوهاج ، قنا ، جنوب الوادى ، أسوان .

 

و من جانبه أوضح الدكتور المنشاوى أن حصول الكلية على تجديد الاعتماد للمرة الثانية يعد نتاج مجهود سنوات من العمل الجاد و بفضل دعم كافة أقسام كلية الطب ، مشيراً أن قسم الفسيولوجيا الطبية من أهم الأقسام الطبية الداعمة للنظام التعليمى التكنولوجى الجديد و الذى أصبحت كلية الطب بجامعة أسيوط أحد رواده  ، و من هذا المنطلق شدد المنشاوى على دور الكلية فى دعم الأنشطة الطلابية و الاجتماعية إلى جانب الأنشطة العلمية لما لذلك من دور كبير فى إعداد و بناء إنسان سوي محب لوطنه قادر على البحث و الإبداع .

 

وقالت الدكتورة أميمة جلال أن قسم الفسيولوجيا الطبية يضم 35 عضو هيئة تدريس كما شهد مؤخراً عدد من التطورات ليشتمل على 5 معامل طبية مجهزة على أعلى مستوى يقدم من خلالها خدماته لعدد من الكليات المختلفة و التى تشتمل على كلية " طب الأسنان ، الصيدلة ، الطب البيطرى ، التمريض ، التربية الرياضية ، و عدد من المعاهد الصحية .

 

كما أعرب الدكتور صبحى الكفافى عن سعادته لانطلاق فاعليات  المؤتمر العلمى الأول لقسم الفسيولوجيا الطبية بجامعة أسيوط بالاشتراك مع الجمعية  المصرية للعلوم الفسيولوجيا ، و دعا على عقد مؤتمر علمى دورى لتبادل الخبرات المختلفة ، مشيراً أن الجمعية دأبت على عقد مؤتمرها السنوى فى أحد الأقسام الفسيولوجيا بالجامعات المصرية و تلك هى المرة الأولى فى جامعات الوجه القبلى ، مشيداً بالموضوع الذى يتناوله المؤتمر بالبحث و الدراسة فى إشارة منه إلى خبرة القسم الطبية  ووعيه بالقضايا الطبية المعاصرة .

 

وعلى هامش فاعليات المؤتمر قام الدكتور طارق الجمال و الدكتور أحمد المنشاوى بتكريم عدد من رواد العمل الطبى بقسم الفسيولوجيا الطبية على مدار السنوات السابقة تقديراً لمجهودتهم فى العمل الطبى .

 

 

 


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