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الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:58 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:28 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء مجلس الوزراء
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الحكومة تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بحادث المنيا الإرهابى.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


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