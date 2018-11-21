اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الحكومة تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بحادث المنيا الإرهابى.







