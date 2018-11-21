الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:28 م مجلس الوزراء إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الحكومة تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بحادث المنيا الإرهابى. الحكومة تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بحادث المنيا الإرهابى التعليم: 12 يناير بدء امتحانات التيرم الأول.. والفصل الدراسى الثانى 9 فبراير الحكومة: توجيه حصيلة رسوم تذاكر السينما والمسارح لصندوق دعم الجمعيات الأهلية صور.. التموين: إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية لا تعنى الخصخصة المجمع المقدس: دير السلطان لم يخل يوما من رهبان مصر ولن نرد على كنيسة إثيوبيا مميش: قناة السويس الجديدة سجلت طفرة فى العائد وغطت تكاليفها فى زمن قياسى سفير مصر لدى سويسرا يتسلم 26 قطعة أثرية من السلطات السويسرية غدا..أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد للقاهرة والصغرى17 درجة الخطيب يعود للقاهرة 2 ديسمبر بعد جراحة ناجحة فى ألمانيا الأهلى بـ"الأحمر" وحارس مرماه بـ"الأسود" أمام الوصل بالإمارات إضافة تعليق الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا" عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة