استعدادات بجامعة المنصورة لعقد فعاليات المعرض الثامن للكتاب فى 25 نوفمبر

تنظم المكتبة المركزية بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة و إشراف ا.د. أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث معرض جامعة المنصورة الثامن للكتاب خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2018 .

ويؤكد مدحت إسماعيل مدير المكتبة المركزية بجامعة المنصورة أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة عدد أكبر من دور النشر التى ستصل إلى ٥٥ دار هذا العام بعد أن شاركت ٣٠ دار نشر فى معرض العام الماضى بفضل تعاون المكتبة المركزية بجامعة المنصورة مع اتحاد الناشرين المصريين .

وأضاف أن المعرض هذا العام سيشهد زيادة عدد دور النشر الخاصة بكل من الروايات مثل حواديت و فانتازين والكتب العلمية .

وحث كافة طلاب جامعة المنصورة وباحثيها على المشاركة فى هذا المعرض حيث سيتوفر عدد كبير من الكتب والروايات بتخفيضات تتراوح من ١٠ ٪ الى ٥٠ ٪ .

ونوه إسماعيل بتنظيم عدة كليات بجامعة المنصورة وعدد من الجامعات والأكاديميات الخاصة مثل الدلتا والسلاب والنيل عدد من الندوات على هامش المعرض الذى سيتضمن بعض العروض الفنية كالمسرح والشعر وبعض الأنشطة الترفيهية لإضفاء حيوية على فعاليات المعرض

وشدد إسماعيل على أن هذا المعرض سيشهد للمرة الأولى مشاركة دار قصر النور التى توفر كتب للقراءة بطريقة برايل