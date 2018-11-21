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ارتفاع أسعار "البلطى والسويسى" بسوق العبور اليوم الأربعاء 21-11-2018

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:50 م
ارتفاع أسعار "البلطى والسويسى" بسوق العبور اليوم الأربعاء 21-11-2018 سمك- أرشيفية
كتبت- أسماء أمين
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ارتفعت أسعار بعض الأسماك للجملة، اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، طبقا لبيانات أسعار سوق العبور، حيث ارتفع سعر بيع السمك البلطى جنيها ليصبح ما بين 23 - 25 جنيها للكيلو بحسب النوع.
 
 
وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 29– 35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29  جنيها، والتعابين من 40 - 140جنيها.
 
 
وارتفع سعر سمك المكرونة الخليجى جنيهات ليصل إلى ما بين 34– 40 جنيها للكيلو، كما ارتفع سعر سمك المكرونة السويسى خمسة جنيهات ليتراوح ما بين 60 - 70 جنيها  للكيلو.
 
 
فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا من 19 – 25 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها ، وبلغ سعر الكابوريا  من 30 -120 جنيها ، وسجل سعر الجمبرى الجامبو من 350 -400 جنيها.
 
 
ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

ارتفاع أسعار "البلطى والسويسى" بسوق العبور لكن خارج السوق و اداخله ريخص ايضا

ارتفاع أسعار "البلطى والسويسى" بسوق العبور لكن خارج السوق و اداخله ريخص ايضا شاهدت هذا بائعات تجلس بـ مشنات سمك خارج اسوار السوق من سنوات و داخله تبيع بسعر منخفض جدا

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