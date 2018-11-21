ارتباك مرورى بمحيط مجمع محاكم دمياط بسبب هدم منشآت نادى عزبة اللحم

دمياط - عبده عبد الباري

تسببت أعمال إزالة نادى عزبة اللحم الرياضى بدمياط في ارتباك مرورى وشلل بمحاكم دمياط، نظرًا لتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية تحت إشراف قوة أمنية من مديرية أمن دمياط مدعومة بعدة تشكيلات من الأمن المركزى تنفيذا لحكم قضائى بإزالة النادي بما عليه من منشآت ومبانى وملاعب وتسليم الأرض لأصحابها.

وأغلقت مديرية أمن دمياط طريق دمياط عزبة البرج فى المنطقة الواقعة بعزبة اللحم وتم تغيير حركة سير المركبات إلى طريق المحور، كما تم تأجيل كل جلسات محاكم الجنايات والجنح بمختلف دوائر محاكم دمياط لتعذر نقل المتهمين المحبوسين من محبسهم إلى المحاكم بسبب مشاركة كافة القوات فى تأمين حملة إزالة نادى عزبة اللحم .

وشهد نادى عزبة اللحم بمحافظة دمياط مؤخرا اشتعال أزمة شديدة بسبب رفض مجلس إدارة النادى وأهالى المنطقة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبنى والملاعب بسبب وجود جزء من الأرض المقام عليها المبانى والملعب على أرض أحد المواطنين والذى نجح فى الحصول على حكم قضائى واجب النفاذ بإزالة المبانى والملاعب.

وتقدم عدد من النواب، بمذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الحكومة موقع عليها من رئيس مجلس النواب، من أجل استصدار قرار بنزع الأرض للمنفعة العامة وتعويض أصحاب الأرض وبخاصة وأن نادى عزبة اللحم مقام منذ منتصف الستينيات ويمارس فيه 7 ألعاب فردية وجمعية، حيث أن النادى أنشأ فى الستينيات على مساحة فدان وقيراطين ويخدم أهالى المنطقة البالغ تعداد سكانها 150 ألف نسمة.

وكان الأهالى قد طالبوا بإصدار قرار بنزع ملكية لنصف الأرض المقام عليها النادى كمنفعة عامة وتعويض الورثة من أصحاب الأرض.

من جانبه قال سعد فلفلة مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، إن قضية نادى عزبة اللحم متداولة بالمحاكم منذ عام 1989 وصدر حكم قضائى نهائى بجزء من مساحة النادى فى المشاع بالساحة الكلية البالغة 26 قيراطا.







