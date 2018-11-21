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اجتماع عربى بالجامعة العربية لبحث دعم الاقتصاد الفلسطينى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:25 م
اجتماع عربى بالجامعة العربية لبحث دعم الاقتصاد الفلسطينى جامعة الدول العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية، لبحث دعم الاقتصاد الفلسطينى، بحضور السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد الجامعة العربية لقطاع فلسطين، والسفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاقتصادى.
 

تضم اللجنة فى عضويتها كلا من: الجامعة العربية ودولة فلسطين والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية؛ ويناقش الاجتماع- الذى يستمر على مدى يومين- سبل وآليات دعم الاقتصاد الفلسطينى وخطة إنقاذ مدينة القدس.

وتستعرض دولة فلسطين- خلال أعمال الاجتماع- الجهود العربية والإسلامية فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس 2018-2022، والمعروفة باسم (خطة إنقاذ القدس- الفرصة الأخيرة).

يأتى الاجتماع تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى لمجلس الجامعة العربية الذى صدر فى الدورة العادية رقم (102)، الذى يؤكد المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ويدعو جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدنى لتحمل مسئولياتها فى هذا الصدد، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة، وحماية مقدساتها، وتعزيز صمود أهلها فى مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها.


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