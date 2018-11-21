إزالة 11 برج مخالف بالهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة

بدأت محافظة الجيزة أعمال إزاله 11 عقار مخالف وغير مرخص بنطاق أحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة .

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة المبانى المخالفة غير المرخصة وغير الملتزمة بشروط التراخيص الممنوحة والمتعدية على الأراضى الزراعية، مؤكداً أنه سيتم إزالة أى عقار مخالف حتى سطح الأرض مهما بلغ حجم مخالفتة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أن العقارات الجارى إزالتها حالياً تقع فى شوارع الصباح والاخلاص وأحمد لطفى السيد بحى العمرانية وشارع شلبى متفرع من شارع الملك فيصل بحى بولاق الدكرور وشارعى سيد طلبه الوليلى والصفا والمروه بحى الهرم و شارع حجاج رياض بحدائق الجزيرة بحى جنوب الجيزة .

وأشار المحافظ فى تصريحات له أن مركز ومدينة أطفيح أزال 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق قرية نزله ترجم وقرية القبابات، مشيراً إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية يتم التعامل معها فى مهدها بالإزالة الفورية.

وأكد المحافظ على تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بأصدار قرارات الإزالة للمبانى المخالفه والمتعدية على الأراضى الزراعية على الفور دون الرجوع إليه لسرعة التعامل مع المخالفة وإزالتها فى المهد.