إخلاء سبيل ولى أمر اعتدى على مدرس رفض خروج ابنه قبل نهاية اليوم الدراسى

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بإخلاء سبيل ولى أمر، اعتدى بالضرب على مدرس، لرفضه خروج نجله قبل نهاية اليوم الدراسى، بمنطقة المعصرة، بعد تصالحهما.

وكان بلاغًا من مدير مدرسة بمنطقة وادى حوف، ورد لقسم شرطة المعصرة، يفيد اعتداء ولى أمر على أحد المدرسين داخل المدرسة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية ووالدة إحدى الطالبات بالمدرسة بسبب رفض الأول خروج ابنتها قبل انتهاء اليوم الدراسى، فقامت بالاتصال بزوجها وحضر للاعتداء على المدرس، وقام بضربه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "م.ي" 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الأب بعد تصالحمها.