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أول ديسمبر.. نظر استشكال شركة الغاز الطبيعى بعد فسخ تعاقدها مع محافظة الشرقية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:47 م
أول ديسمبر.. نظر استشكال شركة الغاز الطبيعى بعد فسخ تعاقدها مع محافظة الشرقية محافظة الشرقية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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قررت القضاء الإدارى بمحافظة الشرقية، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من شركة ناشيونال جاس لأعمال توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة، فى تنفيذ الحكم الصادر ضدها بفسخ التعاقد وسحب الأعمال من الشرقية ، لجلسة الأول من ديسمبر المقبل.

 

وكانت ناشيونال جاس قد تقدمت باستشكال للمحكمة ضد الحكم الذى سبق وقد أصدارته المحكمة بفسخ التعاقد مع محافظة الشرقية لما شابة من مخالفات .

 

ويشار إلى أن ناشيونال جاس قد حصلت على مناطق امتياز ببعض مناطق محافظة الشرقية، ومنذ عام 2007 توقفت عن التوصيل، الأمر الذى أضر بالعملاء، وأقيمت دعوى فسخ تعاقد متدوالة منذ عام 2011، وسبق وأحيلت للمفوضين، لتعود للتدوال بجلسات المحكمة مرة أخرى بعدما قضت فى المرة الأولى بفسخ التعاقد .

 

 

 


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