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أسوان تستضيف ورشة عمل عن الطاقة الشمسية بحضور وفد الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:38 م
أسوان تستضيف ورشة عمل عن الطاقة الشمسية بحضور وفد الاتحاد الأوروبى جانب من ورشة العمل
أسوان - صلاح المسن
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عقدت بمدينة أسوان اليوم ورشة عمل بعنوان الخلايا الشمسية وتأثيرها فى خدمة المجتمع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بحضور وفد من الاتحاد الأوروبى وأكاديمية البحث العلمى والمتخصصين من بعض الجامعات العالمية والعربية والمصرية، فضلًا عن العاملين فى الشركات والهيئات والجهات التنفيذية.

 

وافتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الورشة وطالب بأهمية التعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والتعليم العالى والأكاديمية العربية لإنشاء مركز أبحاث متخصص فى مجال الطاقة الشمسية وخاصة مع تنامى مشروعات إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية بعد تحول أسوان إلى قبلة لجذب هذه المشروعات باعتبارها من أكثر المناطق فى العالم مهيئة لهذا المجال.

 

ولفت محافظ أسوان، إلى أن نهاية العام الحالى ستشهد وصول أضخم مشروع فى إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية ببنبان إلى مرحلة متقدمة جدًا وهو الذى فتح المجال أمام الشركات العالمية والعربية والمصرية إلى البدء فى إجراءات تنفيذ مشروعات مماثلة بمنطقة فارس بكوم أمبو

 

وأضاف اللواء أحمد إبراهيم، أن المحافظة حريصة على الاستفادة القصوى من هذه المشروعات فى تشغيل الشباب والتوسع فى برامج التدريب والتعليم فى تخصصات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إحداث تنمية حقيقية فى القرى والمناطق المجاورة لهذه المشروعات باستثمارها فى تقديم أوجه الدعم لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمية

 

ومن جهته أوضح الدكتور أسامة عبد الهادى عميد كلية الطاقة الأسبق إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة وسريعة فى مجال الطاقة المتجددة لزيادة طاقة الشبكة الكهربائية الموحدة لتصل إلى حوالى 46 ميجاوات بعد أن كانت منذ أربعة سنوات لا تتعدى 22 ميجاوات

 

وأكد على ضرورة الاستفادة من الشراكة بين الاتحاد الأوروبى والجامعات المصرية والعربية لتجهيز معامل جديدة ورفع قدرات الطلاب العملية من خلال تنظيم زيارات إلى المشروعات الواعدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

 


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