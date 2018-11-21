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"أزهريون على المنهج" يحتفل بالمولد النبوى بالمدينة الجامعية للبنين.. اليوم

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:00 ص
"أزهريون على المنهج" يحتفل بالمولد النبوى بالمدينة الجامعية للبنين.. اليوم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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ينظم فريق "أزهريون على المنهج"، احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، بالمدينة الجامعية للبنين بجامعة الأزهر بمدينة نصر مساء اليوم الأربعاء، بعد صلاة العشاء.

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة، أن فعاليات الحفل تتضمن مجموعة من الفقرات منها فرقة إنشاد الديني بقيادة المنشد مصطفى عاطف، وكلمة حول مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم.

 

ويعقد الحفل برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وحضور قيادات الجامعة وبعض عمداء الكليات والطلاب من كليات الجامعة المختلفة.

 

 


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المولد النبوى

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